Глава Apple поддержал протестующих в США

Тим Кук осудил расизм.

Глава Apple Тим Кук написал открытое письмо, где высказался по поводу движения Black Lives Matter.

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"Боль глубоко запечатлена в душе нашей нации и в сердцах миллионов. Чтобы стоять вместе, мы должны заступаться друг за друга и признавать страх, боль и гнев, справедливо спровоцированные бессмысленным убийством Джорджа Флойда и намного более длинной историей расизма", - говорится в письме Кука.

"В Apple наша миссия была и всегда будет заключаться в том, чтобы создавать технологии, которые дадут людям возможность изменить мир к лучшему. Мы всегда черпали силу из разнообразия, приветствовали людей из всех слоев общества в наших магазинах по всему миру и стремились создать Apple, включающую всех. Но мы должны сделать больше. Мы обязуемся продолжать нашу работу по обеспечению критически важных ресурсов и технологий в системах школьного образования с недостаточным обслуживанием. Мы обязуемся продолжать бороться с такими факторами, как несправедливость в отношении окружающей среды - например, изменение климата - которые несоразмерно наносят ущерб чернокожим и другим цветным сообществам. Мы обязуемся смотреть в себя и продвигать прогресс в области интеграции и разнообразия, чтобы каждая великая идея была услышана. И мы делаем пожертвования организациям, включая Инициативу равного правосудия, которая борется с расовой несправедливостью и массовыми тюремными заключениями, - добавляет глава Apple.

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"Чтобы создать изменения, мы должны пересмотреть наши собственные взгляды и действия в свете боли, которая глубоко ощущается, но слишком часто игнорируется. Вопросы человеческого достоинства не останутся в стороне. Черному сообществу - мы видим вас. Вы имеете значение, и ваша жизнь имеет значение", - резюмировал Кук.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Apple признался в нетрадиционной ориентации.