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Глава Apple поддержал протестующих в США

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Тим Кук осудил расизм.
Тим Кук поддержал протесты против расизма
Тим Кук поддержал протесты против расизма
EPA/UPG

Глава Apple Тим Кук написал открытое письмо, где высказался по поводу движения Black Lives Matter.

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"Боль глубоко запечатлена в душе нашей нации и в сердцах миллионов. Чтобы стоять вместе, мы должны заступаться друг за друга и признавать страх, боль и гнев, справедливо спровоцированные бессмысленным убийством Джорджа Флойда и намного более длинной историей расизма", - говорится в письме Кука. 

"В Apple наша миссия была и всегда будет заключаться в том, чтобы создавать технологии, которые дадут людям возможность изменить мир к лучшему. Мы всегда черпали силу из разнообразия, приветствовали людей из всех слоев общества в наших магазинах по всему миру и стремились создать Apple, включающую всех. Но мы должны сделать больше. Мы обязуемся продолжать нашу работу по обеспечению критически важных ресурсов и технологий в системах школьного образования с недостаточным обслуживанием. Мы обязуемся продолжать бороться с такими факторами, как несправедливость в отношении окружающей среды - например, изменение климата - которые несоразмерно наносят ущерб чернокожим и другим цветным сообществам. Мы обязуемся смотреть в себя и продвигать прогресс в области интеграции и разнообразия, чтобы каждая великая идея была услышана. И мы делаем пожертвования организациям, включая Инициативу равного правосудия, которая борется с расовой несправедливостью и массовыми тюремными заключениями, - добавляет глава Apple.

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"Чтобы создать изменения, мы должны пересмотреть наши собственные взгляды и действия в свете боли, которая глубоко ощущается, но слишком часто игнорируется. Вопросы человеческого достоинства не останутся в стороне. Черному сообществу - мы видим вас. Вы имеете значение, и ваша жизнь имеет значение", - резюмировал Кук. 

Напомним, ранее сообщалось, что глава Apple признался в нетрадиционной ориентации.

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Теги: расизм, Тим Кук, Apple
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.06.2020, 17:08
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гость
Даешь больше разграблений даешь больше убийств это клич всех массонов
гость  (аноним)  04.06.2020, 16:25
Оценка:  0
гость
А РАЗГРАБЛЕНИЕ БУТИКОВ И МАРКЕТОВ ЭТО АНТИРАСИЗМ? ИДИОТ
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