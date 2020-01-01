WhatsApp пометит вирусные сообщения значком для проверки

Сообщения, которые отсылали пяти или более человек, можно будет перепроверить.

Компания Facebook объявила, что WhatsApp внедряет новую функцию, которая позволяет пользователям быстро искать содержимое вирусных сообщений для проверки дезинформации. Начиная с сегодняшнего дня, значок лупы начнет появляться рядом с сообщениями, которые были пересланы через цепочку из пяти или более человек. Нажав на него, вы сможете найти содержание сообщения в Интернете, при этом идея заключается в том, чтобы раскрыть любые распространенные теории заговора или дезинформацию, содержащуюся в сообщении.

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На скриншоте функции, выпущенной WhatsApp, он использует пример вирусного сообщения, в котором утверждается, что "питье свежей кипяченой чесночной воды вылечит COVID-19". При поиске в Интернете появляются три проверяющих факт веб-сайта, которые помечают это утверждение как ложное. Еще в марте CNN сообщил, что медицинская дезинформация становится проблемой в службе сообщений, принадлежащей Facebook.

Попытки Facebook контролировать ложную информацию в WhatsApp усложняются сквозным шифрованием службы, которое не позволяет ей просматривать содержимое любых сообщений, отправляемых службой. Благодаря новой функции поиска WhatsApp дает пользователям возможность самостоятельно проверять фактическую информацию, а не сканировать сообщения на предмет общих теорий заговора. WhatsApp говорит, что любое сообщение, которое пользователь выбирает для поиска, отправляется непосредственно в его браузер, "но WhatsApp вообще не будет видеть само сообщение".

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Это всего лишь последняя мера, введенная WhatsApp, чтобы остановить распространение дезинформации на своей платформе. Еще в апреле были введены новые ограничения на пересылку вирусных сообщений. После внесения изменений вирусные сообщения могут пересылаться только еще одному человеку, по сравнению с предыдущим лимитом в пять. Позже WhatsApp сказал, что эта мера сократила распространение вирусных сообщений на 70 процентов, хотя невозможно знать, сколько из этих сообщений содержало дезинформацию.

Новая функция поиска теперь доступна на iOS, Android и в Сети в Бразилии, Италии, Ирландии, Мексике, Испании, Великобритании и США.

Напомним, ранее сообщалось, что WhatsApp отчитался о рекордном количестве пользователей.