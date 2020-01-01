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WhatsApp ввел ограничения на репост из-за коронавируса

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Распространение сообщений решили ограничить.
WhatsApp блокирует репосты
WhatsApp блокирует репосты
EPA/UPG

В то время, когда дезинформация широко распространена - от предполагаемого лечения коронавируса до "опасностей" 5G - основные платформы социальных сетей предпринимают шаги, чтобы держать ее под контролем.

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Во вторник чат-приложение Facebook WhatsApp объявило, что начнет ограничивать распространение вирусных сообщений в своей сети.

WhatsApp уже помечает сообщения, которые много раз пересылались. Теперь WhatsApp ограничит эти сообщения, чтобы их можно было перенаправлять только в один чат за раз.

"Мы наблюдали значительное увеличение объема переадресации, которое, по словам пользователей, может вызывать перегрузку и способствовать распространению дезинформации. Мы считаем важным замедлить распространение этих сообщений, чтобы WhatsApp оставался местом для личного разговора", - сообщила компания в блоге.

WhatsApp также сообщает, что работает со Всемирной организацией здравоохранения и более чем 20 национальными министерствами здравоохранения, чтобы обеспечить пользователям доступ к точной информации.

Другие социальные платформы недавно приняли меры по предотвращению распространения дезинформации о вспышке коронавируса. Недавно YouTube заявил, что начал сокращать видео і рекомендациях, которые касаются теорий заговора, в то время как Facebook запрещает рекламу, пропагандирующую "лечение" коронавируса.

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Теги: коронавирус, WhatsApp
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