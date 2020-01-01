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WhatsApp отчитался о рекордном количестве пользователей

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C момента приобретения Facebook количество пользователей выросло в четыре раза.
WhatsApp пользуются 2 миллиарда человек
WhatsApp пользуются 2 миллиарда человек
Future

Мессенджер WhatsApp накопил колоссальные два миллиарда пользователей по всему миру. Еще в 2014 году Facebook заплатил сумму в 21,8 миллиарда долларов, чтобы взять под свой контроль WhatsApp. В то время у него было 500 миллионов пользователей. К 2016 году она перешла миллиард пользователей, демонстрируя постоянный рост на протяжении всего своего существования. Однако не все было радужно.

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В последние несколько лет мессенджер подвергался повышенному вниманию из-за вопросов конфиденциальности, нарушений сетевого нейтралитета и даже дискриминации. В частности, в отношении WhatsApp некоторые правительства запрашивают доступ к сообщениям своих граждан для выявления потенциальных угроз, которые варьируются от терроризма, эксплуатации детей, незаконной торговли и других.

Тем не менее, WhatsApp справился с этими вызовами, чтобы подтвердить свою приверженность конфиденциальности. Команда напоминает пользователям, что все сообщения полностью зашифрованы и хранятся только на вашем телефоне, а не на его серверах или в облаке.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель WhatsApp снова призвал удалить Facebook.

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Теги: WhatsApp, мессенджер, Facebook
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