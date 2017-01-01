WhatsApp можно взломать видеофайлом

Проблема наблюдается на Android и iOS.

В принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp нашли новую критическую уязвимость, позволяющую получать доступ к смартфонам пользователей при помощи MP4-файла.

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Специально созданный файл MP4 при открытии на устройстве позволяет удалённо запускать выполнение вредоносного кода и инициировать DoS-атаки. Злоумышленники получают возможность не только похитить конфиденциальные данные, но и организовать слежку за пользователем.

Обнаружили уязвимость в приложении WhatsApp версии до 2.19.274 для Android и 2.19.100 для iOS. Чтобы обезопасить себя от таких угроз, пользователям рекомендуется незамедлительно обновить мессенджер и следить за выходом всех апдейтов.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель WhatsApp призвал удалить Facebook.