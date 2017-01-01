Создатель WhatsApp снова призвал удалить Facebook
Брайан Эктон, один из сооснователей мессенджера WhatsApp, теперь принадлежащего компании Facebook, продолжает высказываться о социальной сети в крайне негативном ключе. Напомню, что Эктон покинул компанию еще в 2017 году, незадолго до старта монетизации мессенджера.
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На прошлой неделе Эктон выступал перед студентами Стэнфордского университета, во время лекции рассказывал о своем решении продать компанию Facebook, а также призывал собравшихся удалить свои аккаунты в социальной сети. Дело в том, что Эктон убежден: для Facebook на первом месте стоит вовсе не приватность пользователей, а монетизация продуктов. Стоит сказать, что сооснователь WhatsApp уже высказывал эту точку зрения в прошлом году, после скандала вокруг Facebook и компании Cambridge Analytica.
Во время выступления в Стэнфордском университете Эктон отметил, что крупные технологические компании (такие как Apple и Google) и социальные медиа попросту не справляются с модерацией контента, а пользователи лишь увеличивают их влияние:
"Эти компании не располагают необходимыми средствами для принятия таких решений. А мы даем им власть. И это самое страшное. Мы покупаем их продукцию. Мы регистрируемся на таких сайтах. Удалите Facebook, ладно?"
Напомним, ранее создатель WhatsApp также призывал удалить Facebook.
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