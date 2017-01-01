Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В WhatsApp появится реклама

Комментариев: 0
Создатели мессенджера решили внедрить рекламу.
В WhatsApp появится реклама
В WhatsApp появится реклама
whatsapp

В популярном мессенджере WhatsApp вскоре начнут показывать рекламу. Об этом сообщило издание Economic Times со ссылкой на Криса Дэниелса (Chris Daniels), вице-президента WhatsApp.

Читай также: Создатель WhatsApp призвал удалить Facebook

Реклама будет показываться вместе со статусами в WhatsApp. По словам Дэниелса, реклама станет "основным режимом монетизации" для компании. Сроков запуска рекламы в статусах пока не сообщается.

Статусы WhatsApp с фото и видео были запущены в WhatsApp в начале года, как своего рода ответ на Истории в Instagram и Snapchat. С тех пор они стали весьма популярны, переплюнув даже использование Snapchat. Функция позволяет добавить к профилю видео и фото с текстом. Обновления статусов видны контактам пользователя в течение 24 часов, а потом исчезают.

Напомним, ранее сообщалось, что в WhatsApp появились стикеры.

Поделись:
Теги: WhatsApp
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь