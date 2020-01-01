NASA: Новый марсоход готов к запуску

30 июля марсоход должен полететь к Красной планете.

Миссия NASA "Марс 2020" прошла окончательный обзор перед запуском 30 июля, который положит начало амбициозным попыткам доставить образцы Красной планеты на Землю.

Читай также: Новый марсоход будет искать места обитания на Красной планете

27 июля NASA объявило, что "Марс 2020" завершил обзор готовности к запуску, подтвердив, что космический корабль и его ракета-носитель Атлас 5 готовы к запуску. Атлас 5 выкатится на площадку на станции ВВС мыса Канаверал во Флориде 28 июля, запуск запланирован на 14:50 утра по Киеву 30 июля.

Прогноз погоды будет благоприятным для запуска. На брифинге 27 июля в Космическом центре им. Кеннеди Джессика Уильямс, офицер метеорологической службы на 45-м космическом крыле космических сил США, сказала, что вероятность приемлемой погоды при попытке запуска 30 июля составляет 80%.

Спустя почти час после того, как Атлас 5 541 United Launch Alliance стартует, его верхняя ступень Кентавр выпустит космический корабль "Марс 2020", поместив его на траекторию к Марсу. Космический корабль прибудет на Марс 18 февраля 2021 года и попытается сесть в кратере Джезеро, который когда-то был дельтой реки.

Читай также: NASA отложило запуск нового марсохода

Марсоход, названный Perseverance, основан на марсоходе Curiosity, который был на Марсе почти восемь лет, но с рядом изменений. "Очевидно, что это более сложный ровер", - сказал Мэтт Уоллес, заместитель руководителя программы Марс 2020. "Мы несем примерно на 50% больше полезной нагрузки на поверхности, чем Curiosity, и это было, безусловно, самой сложной вещью, которую мы когда-либо делали".

Основной движущей силой этой повышенной сложности является миссия ровера собирать образцы для последующего возвращения на Землю. "Система выборки представляет собой роботизированно сложную систему", - сказала Дженнифер Троспер, еще один заместитель руководителя проекта в миссии. Помимо ее сложности, она отметила, что она должна быть "сверхчистой", чтобы избежать какого-либо земного загрязнения проб, которые она собирает. "Это было самое сложное в разработке на марсоходе Perseverance".

Читай также: Выбрано место высадки нового марсохода

Эти образцы будут возвращены в ходе двух миссий, на орбите и корабле, которые планируется запустить в 2026 году в результате совместных усилий NASA и Европейского космического агентства. Обе миссии все еще находятся на начальных этапах разработки, пока не опубликованы сметы расходов. Марс 2020 обошелся NASA в 2,4 миллиарда долларов, а еще 300 миллионов долларов было запланировано на первый марсианский год эксплуатации ровера.

Еще одним фактором сложности миссии является добавление Ingenuity, небольшого вертолета, который будет доставлен на Марс. После посадки Perseverance выпустит Ingenuity, который проведет серию летных испытаний, чтобы продемонстрировать способность к управляемому полету на высокой мощности в тонкой атмосфере планеты.

Ingenuity была добавлена ​​в миссию относительно поздно в ее разработке, и Уоллес сказал, что для ее решения требуется "немного магии". “Это очень, очень необычная полезная нагрузка", - сказал он.