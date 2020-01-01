NASA отложило запуск нового марсохода

Запуск может пройти 22 июля.

Марсоход Perseverance должен был стартовать к Красной планете 20 июля с площадки ВВС мыса Канаверал во Флориде. Но проблема возникла, когда инженеры работали над герметизацией марсохода в одной из ракет Atlas V, созданной United Launch Alliance.

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"В среду, 22 июля, НАСА и United Launch Alliance нацелены на запуск миссии Марс 2020 из-за задержки обработки, возникающей во время инкапсуляции космического корабля", - говорится в сообщении чиновников NASA. "Требовалось дополнительное время для устранения проблемы загрязнения на линиях наземной поддержки на объекте обслуживания опасных грузов (PHSF)".

Марсоход Perseverance и ракета Atlas V находятся в хорошем состоянии, и ULA в понедельник (22 июня) успешно провела тест, включающий заправку ракеты Atlas V.

NASA должно до 11 августа запустить марсоход Perseverance на Марс и достичь Красной планеты в феврале 2021 года. Если NASA не сделает это во время окна запуска, агентству придется ждать еще 26 месяцев (до 2022 года), когда орбиты Марс и Земля снова будут выровнены для такой миссии.

Ожидается, что марсоход Perseverance совершит посадку в кратере Марса 18 февраля 2021 года. Он предназначен для поиска доказательств древней жизни, сбора образцов Марса, которые будут возвращены на Землю, и испытать технологию, чтобы добыть кислород из марсианской атмосферы, богатой углекислым газом.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA приготовили марсианский вертолет для полета на Марс.

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