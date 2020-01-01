В NASA приготовили марсианский вертолет для полета на Марс

Запуск намечен на июль этого года.

Технические специалисты NASA прикрепили первый в своем роде вертолет “Марс“ к корпусу марсохода Perseverance (Настойчивость) в космическом центре Кеннеди во Флориде, где готовится запуск корабля. Этот старт состоится во время трехнедельного окна, которое открывается 17 июля.

Подготовительные работы на ровере в самом разгаре. Например, в конце марта в течение четырехдневного перерыва члены команды завершили установку парашютной системы Perseverance, а также установили шесть колес робота.

Читай также: Полет на Марс оказался под угрозой срыва из-за Трампа

“Последние сто дней перед запуском переполнены важными вехами“, - говорится в заявлении Дэвида Грюэля, менеджера по сборке, испытанию и запуску Mars 2020 в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.

Посадка марсохода произойдет в кратере Джезеро, в 45-километровой яме, в которой находились озеро и дельта реки в древнем прошлом Красной планеты. Марсоход будет охотиться за признаками давно умершей марсианской жизни, исследовать геологию региона и выполнять ряд других задач, главными среди которых будут сбор образцов для будущего возвращения на Землю.

Марсоход Perseverance NASA

Читай также: Людям там делать нечего: Астронавт раскритиковал полеты на Марс

Миссия Mars 2020 также продемонстрирует несколько новых технологий, в том числе инструмент, который будет генерировать кислород из марсианской атмосферы с преобладанием углекислого газа. Также предусматривается запуск вертолета весом 1,8 кг, который станет первым вертолетом, когда-либо летавшим по небу планеты за пределами Земли.

Если все пойдет по плану, вертолет будет запущен в мае 2021 года, через 2,5 месяца после посадки Perseverance. Затем маленький вертолет на солнечной энергии совершит серию коротких полетов во время испытательной кампании, которая продлится до 30 дней.

Вертолет Марс не будет собирать никаких научных данных во время этих экскурсий. Но успешная тестовая кампания может проложить путь к обширному воздушному исследованию Красной планеты в недалеком будущем, заявили члены миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет для Марса совершил испытательный полет.