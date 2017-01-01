Выбрано место высадки нового марсохода

Марсоход сядет в русле высохшей реки.

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) определилось с местом посадки крупного планетохода, создающегося по проекту Mars 2020.

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Названная миссия, напомним, предусматривает создание ровера на платформе Curiosity. Роботу предстоит заняться астробиологическими исследованиями древней среды на Марсе, изучением поверхности планеты, геологических процессов и пр. Кроме того, марсоход соберёт пробы грунта, которые смогут доставить на Землю будущие автоматические аппараты.

Сообщается, что место посадки ровера выбиралось из более чем 60 возможных вариантов. Обсуждение длилось пять лет, и теперь специалисты определились с окончательной локацией: это так называемый кратер Джезеро (Jezero).

Отмечается, что кратер Джезеро представляет собой богатую с геологической точки зрения местность, а поэтому позволит решить те научные задачи, которые запланированы в рамках миссии.

Место высадки NASA

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Выбранная область имеет в поперечнике около 45 км. Ранее полученные данные говорят о том, что в далёком прошлом здесь располагалась дельта реки. Таким образом, ровер получит возможность изучить различные образцы, представляющие большой интерес для исследователей.

Добавим, что запуск нового марсохода запланирован на июль 2020 года. Если старт пройдёт успешно, до Красной планеты ровер доберётся в феврале 2021-го.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые икали место посадки нового марсохода.