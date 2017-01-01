Выбрано место посадки нового марсохода

Астрономы выбрали место, где марсоход будет искать жизнь.

Марсоход, который должен стартовать летом 2020 года и пока еще не получил официального названия, должен провести астробиологические исследования и поиск следов жизни, возможно, существовавшей на молодой Красной планете. Первоначально было названо восемь подходящих для этой работы мест, но в 2017-м их число было сокращено до трех.

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Первым кандидатом стал 49-километровый кратер Джезеро (Jezero). Считается, некогда он был заполнен водой и до сих пор сохранил глинистые отложения и структуры, напоминающие речную дельту. Альтернативу предлагает северо-восточная низменность Большой Сирт, расположенная у экватора. Некогда здесь поработали вулканы, обнажив минералы, сформировавшиеся около четырех миллиардов лет назад в присутствии воды, насыщенной ионами железа, в условиях, вполне подходящих для микробной жизни.

Наконец, третий вариант — холмы Колумбия в кратере Гусева, в непосредственной близости от места, где в 2004-2010-х работал марсоход Spirit: на этих склонах тоже найдены многочисленные свидетельства «водного» прошлого. Уже позднее, в начале нынешнего года, специалисты стали рассматривать и четвертую точку — участок Мидуэй, расположенный между кратером Джезеро и Большим Сиртом, который можно было бы посетить после работы в одном из них.

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Нынешняя встреча стала уже четвертой, посвященной выбору места посадки для Mars Rover 2020. Участники обсудили перспективы безопасной посадки и научных исследований в каждом из них, а в последующем голосовании приняли участие 158 специалистов. Кратер Джезеро и северо-восток Большого Сирта получили больше всего голосов, а при рассмотрении расширенной миссии лидером оказалась комбинация Джезеро и Мидуэй.

Именно они, видимо, станут целью предстоящей работы Mars Rover 2020, хотя окончательное решение должны принять ученые, непосредственно работающие над миссией. Выступивший на встрече в Калифорнии научный директор NASA Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen) отметил, что проект подразумевает доставку на Землю образцов марсианского грунта и к этой задаче привлечены европейские партнеры. Поэтому комбинация Джезеро — Мидуэй должна получить и их одобрение, прежде чем станет окончательной целью будущей грандиозной миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создаст новый марсоход.