Полностью за 15 минут: Qualcomm представила быструю зарядку для смартфонов

Новый стандарт быстрее и "холоднее".

Компания Qualcomm представила Quick Charge 5, новейший стандарт быстрой зарядки, и она обещает более 100 Вт со скоростью заряда от 0 до 50 процентов за пять минут или для полного "наполнения" аккумулятора телефона за 15 минут.

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Прошло несколько лет с тех пор, как Qualcomm представила свой последний основной стандарт быстрой зарядки Quick Charge 4 (который также имел улучшенную версию, Quick Charge 4+). Но новая версия представляет собой самый большой скачок для компании - по крайней мере, там, где она есть. скорость зарядки имеет значение. Qualcomm заявляет, что Quick Charge 5 на 70 процентов эффективнее Quick Charge 4, в 4 раза быстрее при зарядке и при этом работает на 10 градусов холоднее, чем старая версия.

Как отмечает Anandtech, Quick Charge 5 фактически использует существующий стандарт программируемого источника питания USB (PD-PPS), который обеспечивает еще больший контроль над уровнями напряжения и тока во время процесс зарядки. Преимущество этого заключается в том, что Quick Charge 5 теоретически универсален - любое зарядное устройство USB PD-PPS должно быть способным заряжать устройство Quick Charge 5 на полной скорости.

Другим ключевым изменением здесь является тот факт, что Quick Charge 5 теперь поддерживает 2S аккумуляторные системы для двух последовательно соединенных аккумуляторных элементов, что позволяет удвоить зарядное напряжение. В свою очередь, это увеличивает скорость зарядки.

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Он также обладает обратной совместимостью: старые аксессуары и устройства Quick Charge по-прежнему будут работать с новым оборудованием, рассчитанным на Quick Charge 5, хотя и с самой высокой скоростью, которую могут обеспечить эти зарядные устройства.

Это приводит к самому большому преимуществу: тот факт, что Quick Charge 5 является частью общего пакета деталей Qualcomm. Qualcomm уже является одним из крупнейших поставщиков процессоров и модемов, и многие компании используют его энергосберегающие решения для легкой совместимости с этими существующими продуктами - это означает, что Quick Charge 5, вероятно, начнет появляться на смартфонах в 3 квартале 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что для телефонов создали лазерную зарядку.