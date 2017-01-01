Samsung показал сверхскоростную зарядку для телефонов

Такая зарядка может использоваться и для ноутбуков.

Технология быстрой зарядки присутствует на рынке достаточно давно, но лишь в последний год её развитие получило ощутимый толчок. Мы получили флагманы с 40-ваттными и даже 50-ваттными ЗУ, а в среднем сегменте появились аппараты с 20-ваттной и даже 30-ваттной зарядкой.

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Ходят слухи, что Xiaomi готовит смартфон с поддержкой быстрой зарядки мощностью в 100 Вт. И если раньше можно было подумать, что это просто чьи-то фантазии, то теперь понятно, что вскоре подобные решения действительно появятся на рынке.

Компания Samsung сегодня представила два новых контроллера питания, которые поддерживают зарядку мощностью до 100 Вт! Контроллеры называются SE8A и MM101. Оба соответствуют спецификациям USB-PD 3.0 и поддерживают зарядку током 5 А при напряжении 20 В. Это максимальное значение, так что необязательно смартфоны, оснащённые такими контроллерами, будут поддерживать 100-ваттную зарядку. Также Samsung отмечает, что SE8A стал первым в отрасли контроллером питания с поддержкой USB Power Delivery, в который встроен дополнительный элемент безопасности Secure Element. MM101 же отличается тем, что поддерживает алгоритм шифрования AES и включает в себя возможности измерения влажности для обеспечения более безопасных условий зарядки.

Стоит уточнить, что новые контроллеры предназначены вовсе не только для смартфонов. Их также можно использовать в планшетах и даже ноутбуках.

Напомним, ранее сообщалось, что создан аккумулятор для смартфонов с зарядкой за 30 секунд.

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