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3D-принтер впервые напечатал двухэтажный дом

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Дом напечатали на крупнейшем в Европе 3D-принтером.
Печать дома
Печать дома
Kamp C

Всего за несколько коротких лет технология 3D-печатной архитектуры превратилась из простого дома в стиле хижины в создание большого недорогого жилья. Еще одно интересное событие в этой области происходит в Антверпене, Бельгия, где недавно построили прототип 3D-печатного дома с двумя этажами.

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Неназванный проект имеет площадь около 90 кв. м и является первым 3D-печатным домом в два этажа, хотя ранее мы сообщали об офисном здании, которое также имело два этажа. Он был построен с использованием принтера COBOD BOD2 размером 10 x 10 м, и, как и в других проектах с 3D-печатью, процесс строительства включал выдавливание специальной цементоподобной смеси из сопла и создание базовой конструкции в слоях, пока не было завершено. Затем пришли люди и нанесли последние штрихи, например, поставили крышу и окна.

Кухня внутри дома
Кухня внутри дома
Kamp C

Он был завершен на месте в течение трех недель, но Kamp C считает, что это может быть сокращено до двух дней.

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"Прочность материала на сжатие в три раза выше, чем у обычного быстровозводимого кирпича", - объясняет менеджер проекта Марийке Аертс. "Помимо волокон в бетоне, количество используемой арматурной сетки крайне ограничено. В результате используемой технологии печати опалубка оказалась избыточной, что позволило сэкономить приблизительно шестьдесят процентов на материале, времени и бюджете".

Внутренняя часть дома-прототипа имеет размеры, аналогичные типичным бельгийским домам, но в действительности там никто не будет жить, поскольку он был создан для финансируемых правительством исследовательских целей и для освещения возможностей архитектуры 3D-печати. Дом включает в себя прихожую, два конференц-зала и кухонную зону. Kamp C также добавил некоторые устойчивые и энергосберегающие дополнительные функции, такие как пол с подогревом, солнечные батареи и тепловой насос. Зеленая крыша запланирована на будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что для бездомных в США напечатают дома.

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Теги: 3D-печать, дом, Бельгия
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