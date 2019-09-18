Для бездомных в США напечатают дома

Первый дом напечатали всего за сутки.

Визит-центр поселения уже построен — у принтера Icon на это ушло чуть больше суток. Всего планируется построить шесть домов, причем три из них будут печатать одновременно.

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Трехмерная печать становится все более популярной строительной технологией. Одно из главных ее преимуществ — дешевизна, благодаря чему доступное жилье можно предоставить людям из бедных регионов и представителям уязвимых социальных групп. Например, в техасском городе Остин планируется напечатать несколько домов для бездомных.

Проектом руководит некоммерческая организация Mobile Loaves & Fishes. Согласно ее плану, на территории в 20 га должно появиться более 500 домов. Шесть из них напечатает компания Icon с помощью своего 3D-принтера Vulcan.

Как сообщает New Atlas, все шесть напечатанных домов будут введены в эксплуатацию до конца года. Три из них напечатают одновременно, чтобы продемонстрировать эффективность технологии и снизить затраты.

Прежде чем приступить к основной части работы, Icon успела напечатать визит-центр поселения. Строение площадью 46 квадратных метров построили за 27 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае напечатали 5-этажный дом на 3D-принтере.