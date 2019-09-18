Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Для бездомных в США напечатают дома

Комментариев: 1
Первый дом напечатали всего за сутки.
Печать дома
Печать дома
скриншот видео

Визит-центр поселения уже построен — у принтера Icon на это ушло чуть больше суток. Всего планируется построить шесть домов, причем три из них будут печатать одновременно.

Читай также: Дома на Луне хотят построить из пыли

Трехмерная печать становится все более популярной строительной технологией. Одно из главных ее преимуществ — дешевизна, благодаря чему доступное жилье можно предоставить людям из бедных регионов и представителям уязвимых социальных групп. Например, в техасском городе Остин планируется напечатать несколько домов для бездомных.

Проектом руководит некоммерческая организация Mobile Loaves & Fishes. Согласно ее плану, на территории в 20 га должно появиться более 500 домов. Шесть из них напечатает компания Icon с помощью своего 3D-принтера Vulcan.

Как сообщает New Atlas, все шесть напечатанных домов будут введены в эксплуатацию до конца года. Три из них напечатают одновременно, чтобы продемонстрировать эффективность технологии и снизить затраты.

Прежде чем приступить к основной части работы, Icon успела напечатать визит-центр поселения. Строение площадью 46 квадратных метров построили за 27 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае напечатали 5-этажный дом на 3D-принтере.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, 3D-принтер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
navigator2    18.09.2019, 17:52
Оценка:  0
navigator2
не рентабельно! тупо реклама
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь