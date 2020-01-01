Возможности игрового смартфона Lenovo Legion показали на видео

Ролик с демонстрацией экрана смартфона попал в Сеть.

Lenovo уже подтвердила, что ее первый игровой смартфон под названием Lenovo Legion будет официально представлен 22 июля. Это меньше чем через две недели, и уже компания начала выпускать несколько тизеров о функциях смартфона. Последний тизер демонстрирует преимущества 144 Гц дисплея, что было бы очень круто для хардкорных игр.

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Утечка видео также дала нам наш первый взгляд на интерфейс ОС Legion, который будет основан на Lenovo ZUI 12, построенной на Android 10.

Бренд Lenovo Legion является громким именем в индустрии игровых ноутбуков. Таким образом, вряд ли можно сомневаться в том, что компания поставит что-то впечатляющее для тех, кто любит игры на смартфонах. Частота обновления 144 Гц должна быть самой высокой на смартфоне. Высокое обновление экрана пригодилось бы для повышения четкости в динамичных играх.

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На видео показан рабочий смартфон Legion с обоями на тему Мстителей на экране. Затем видно страницу настроек, где видны основные характеристики. В Настройках показано наличие чипсета Snapdragon 865 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5. На этой модели также имеется 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.0. Мы ожидаем, что телефон будет доступен в нескольких вариантах памяти. Существует также вариант Pro, который, вероятно, будет иметь до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Телефон также оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 90 Вт.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo хочет выпустить игровой смартфон с необычной камерой.