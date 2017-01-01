Lenovo хочет выпустить смартфон для геймеров

В китайской соцсети уже создали страницу про смартфон Lenovo Legion Gaming Phone.

Lenovo готова выйти на рынок геймерских смартфонов с телефоном Legion Gaming Phone. Судя по названию смартфона, он будет из линейки игровых устройств Legion.

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В компании сообщили, что смартфон Legion Gaming Phone будет "опираться на годы совершенствования бренда Legion в области киберспорта". Правда, подробности о начинке телефона не сообщают. Возможно, что он будет иметь SoC Snapdragon 865.

Ожидается также, что экран получит повышенную кадровую частоту и необычный дизайн.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark.