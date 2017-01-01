Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark

С телефоном доступен игровой контроллер.

Сегодня в Китае был анонсирован первый игровой смартфон Black Shark, который разрабатывался совместно с Xiaomi. Отдельно поставляется Shark GamePad — подключаемый игровой контроллер, который поддерживает связь со смартфоном по Bluetooth.

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Размеры устройства составляют 161.6 x 75.4 x 9.25 мм, а его масса 190 г. У нового смартфона ещё более вытянутые в высоту пропорции, чем у других современных аппаратов. На левой грани аппарата находится специальная кнопка Shark, с помощью которой осуществляется доступ к специальной игровой зоне Shark Space. На правой грани привычно размещены кнопки регулировки громкости и блокировки экрана. На задней панели расположилась двойная камера со светодиодной вспышкой, а также логотип в виде стилизованной буквы S.

Дисплей новинки с разрешением FullHD+ и размером 5.99” имеет поддержку цветовой гаммы DCI-P3 и технологию MEMC для более плавного отображения динамично движущихся объектов. А под экраном размещён сенсор отпечатков пальцев.

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Процессор Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2.8 ГГц позволяет игровому смартфону набирать впечатляющие 279 464 очков в бенчмарке AnTuTu. Многослойная жидкостная система охлаждения с медной подложкой, нанокомпозитным графитом, тепловыми трубками призвана снизить температуру до 20 раз эффективнее, чем в обычных смартфонах. Устройство поддерживает быструю зарядку (Quick Charge 3.0), которая явно не будет лишней для подпитки аккумулятора на 4000 мАч. Заявляется, что батареи может хватить на пять часов непрерывной игры в King of Glory.

Программная оболочка игрового смартфона названа JOY UI, основывается она на Android 8 Oreo и включает в себя некоторые функции и приложения фирменной оболочки MIUI от Xiaomi. Двойная основная камера состит из сенсоров на 12 и 20 мегапикселей с размером точки 1.25 и 1.00 микрона соответственно и одинаковой диафрагмой f/1.75. Фронтальная камера имеет разрешение 20 мегапикселей (f/2.2). Работе камер способствует выделенный обработчик изображения Pixelworks.

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Black Shark превращается в по-настоящему игровое устройство при подключении фирменного геймпада к верхней части смартфона, он имеет свой собственный аккумулятор на 340 мАч и рассчитан на 30 часов игры без подзарядки. Этот игровой манипулятор можно использовать и с другими устройствами, которые работают на Android версии 4.4 (и выше) и поддерживают Bluetooth 4.0.

Новинка поддерживает Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, dual-SIM, GPS, APGS, GLONASS и имеет разъём USB Type-C. Антенны расположены X-образно, чтобы исключить проблемы с потерей сигнала как при горизонтальном хвате устройства, так и при вертикальном. Полностью погрузиться в игровой процесс поможет Hi-Fi звук через стереодинамики.

Black Shark поступит в продажу в Китае 20 апреля в двух цветовых вариантах — полярный чёрный (Polar Black) и небесно-серый (Sky Gray). Кроме того существует две разных конфигурации. Базовый вариант обладает 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ (UFS 2.1) для хранения данных, он оценён компанией в $477. Более продвинутая версия за $557 получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ (UFS 2.1) для хранения данных. Подключаемый игровой контроллер будет продаваться отдельно примерно за $29. О поставке в другие страны информации пока нет. А жаль, уверены, российские энтузиасты такое устройство оценили бы. Впрочем, наверняка у них и так будут все шансы это сделать при помощи китайских интернет-магазинов.