Facebook снова уличили в передаче данных сторонним разработчикам

Данные получали тысячи разработчиков со всего мира.

Facebook снова передавал пользовательские данные сторонним разработчикам, даже после того, как специально обращались к пользователям с заверениями, что этого не будет.

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В своем блоге, опубликованном в среду, Facebook объявил, что тысячи разработчиков продолжали получать обновления непубличной информации пользователей, намного превышающие безопасный уровень. В частности, Facebook заявил, что для неопределенного числа пользователей он не смог отключить утечку данных. Еще в 2018 году обещалось, что в течение 90 дней после того, как человек последний раз использовал приложение, доступ для приложения будет отключаться.

"[Недавно] мы обнаружили, что в некоторых случаях приложения продолжали получать данные, которые ранее были разрешены людьми, даже если казалось, что они не использовали приложение в течение последних 90 дней", - пишет Константинос Папамилтиадис, вице-президент Facebook по платформе партнерских отношений. "Например, это могло произойти, если кто-то использовал фитнес-приложение, чтобы пригласить своих друзей из своего родного города на тренировку, но мы не учли, что некоторые из его друзей были неактивны в течение многих месяцев".

Примечательно, что сторонние разработчики не впервые получают ненадлежащий доступ к данным пользователей Facebook. В конце 2019 года Папамилтиадис написал еще одно сообщение в блоге, в котором изложил шокирующе знакомую ситуацию.

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"[Мы] недавно обнаружили, что некоторые приложения сохраняли доступ к информации о членах группы, такой как имена и изображения профилей в связи с деятельностью группы, из API групп, дольше, чем мы предполагали", - написал тогда Папамилтиадис . "Мы знаем, что по крайней мере 11 партнеров обращались к информации членов группы за последние 60 дней".

В 2018 году Папамильтиадис был вынужден неловко объяснить, почему некоторым сторонним компаниям был предоставлен доступ к данным пользователей Facebook. Тогда он заверил всех, как и всех сегодня, что компания работает над этим.

"В этом году мы предприняли ряд шагов, чтобы ограничить доступ разработчиков к информации людей на Facebook, и в рамках этих постоянных усилий мы проводим обзор всех наших API и партнеров, которые могут получить к ним доступ", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.

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