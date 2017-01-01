Facebook уличили в сливе данных Microsoft, Apple и Яндекс

Соцсеть делится адресами и личной перепиской.

Социальная сеть Facebook тайком сотрудничает с десятками крупнейших технологических компаний, включая Microsoft, Apple и Яндекс. Об этом рассказывается в подробном расследовании, проведённом журналистами издания The New York Times.

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Расследование основывается на «сотнях» внутренних документах социальной сети и интервью с бывшими сотрудниками и партнёрами компании.

Руководство Facebook неоднократно заявляло о сохранении пользовательских данных в неприкосновенности. Но, по данным источника, социальная сеть делится конфиденциальной информацией более чем со 150 компаниями, не только IT-гигантами, но и автопроизводителями и медиа. В том числе, соглашения были заключены более чем с шестью десятками производителей телефонов, смартфонов и планшетов.

Речь идет о таких данных, получаемых без очевидного согласия пользователей, как адреса электронной почты, номера телефонов, иногда даже личная переписка.

Таким образом партнеры Facebook получали доступ к информации пользователей, а социальная сеть — новых пользователей, а также повышала вовлеченность пользователей существующих, что приводило к доходам с рекламы.

Напомним, ранее Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.