SpaceX успешно запустила спутники на старой ракете

Это первый случай, когда SpaceX восстановил ракету-носитель после запуска космической миссии для Совета национальной безопасности США.

30 июня ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту спутник Space Force GPS 3 в США. Ракета взлетела с мыса Канаверал, штат Флорида,

Читай также: Рекорд: SpaceX вывел спутники глобального интернета на старой ступени

Примерно через восемь минут после старта SpaceX первая ступень Falcon 9 успешно совершила посадку на корабле “Just Read the Instructions“, расположенном в Атлантическом океане.

Это была 87-я успешная миссия Falcon 9 и 49-е успешное повторное использование первой ступени SpaceX. Также это был первый раз, когда компания использовала повторно ракету-носитель после миссии по запуску спутников Национальной Безопасности.

Полезный груз стоимостью 568 миллионов долларов, третий спутник GPS 3, сделанный компанией Lockheed Martin, отделился от второй ступени ракеты примерно через час и 29 минут после старта. Спутник был развернут на средней околоземной орбите на высоте около 20 тысяч километров.

Читай также: SpaceX успешно испытала космический парашют

Первый запуск спутника GPS 3 в SpaceX состоялся 23 декабря 2018 года. После миссии 30 июня компания заключила контракт на запуск еще трех спутников GPS 3 в течение следующих двух лет.

Тоня Ладвиг, вице-президент Отдела навигационных систем Lockheed Martin, заявила, что спутники GPS 3 обеспечивают в три раза большую точность и в восемь раз большую мощность против помех, чем спутники предыдущего поколения. Это также добавляет новый гражданский сигнал L1C.

Новый GPS 3 объединит созвездие из 31 спутника GPS, которые в настоящее время уже работают. Каждый спутник делает два оборота вокруг Земли за день.

В Lockheed Martin сказали, что новый спутник реагирует на команды инженеров-программистов в центре запуска и проверки в Денвере.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX успешно запустила спутники Starlink и словила ступень.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.