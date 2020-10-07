Рекорд: SpaceX вывел спутники глобального интернета на старой ступени

Ступень отправляла корабль в космос уже в пятый раз.

SpaceX успешно запустил и развернул свою шестую партию из 60 спутников Starlink, еще больше расширив свое созвездие для широкополосной интернет-системы, которую планируется запустить для клиентов, начиная с конца этого года в США и Канаде. Таким образом, общий размер созвездия StarX в SpaceX достигает 360 космических аппаратов, что расширяет лидерство компании как крупнейшего в мире частного спутникового оператора.

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Этим утром при запуске использовался ускоритель первой ступени Falcon 9, который летал уже в пятый раз, что стало рекордным для компании, когда речь заходит о повторном использовании этого компонента системы запуска.

SpaceX в настоящее время удается отремонтировать свои ускорители Falcon 9 примерно за восемь недель, и будет продолжать искать способы улучшить скорость, и в конечном итоге добиться еще более быстрого повторного использования с космическим кораблем Starship, преемником Falcon 9 и Falcon Heavy, разрабатываемым прямо сейчас.

Это уже шестая миссия SpaceX в 2020 году и четвертый запуск Starlink в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX прервал запуск Falcon 9 за секунду до старта.