SpaceX прервал запуск Falcon 9 за секунду до старта

Запуск отменили прямо перед стартом.

SpaceX прервал запуск 60 новых спутников Starlink в последнюю секунду 15 марта из-за проблемы с мощностью двигателя ракеты Falcon 9.

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Бортовой компьютер ракеты Falcon 9 вызвал прерывание перед запланированным запуском после обнаружения проблемы с одним из девяти двигателей Merlin 1D.

Прерывание в сочетании с мгновенным окном запуска означало, что у инженеров SpaceX не будет времени попробовать снова сегодня. Компания работает с ВВС США и Восточным полигоном, которые контролируют запуски с космического побережья Флориды, чтобы определить следующую доступную дату запуска.

Falcon 9 оснащен функциями безопасности, которые могут вызвать прерывание на площадке, как мы видели сегодня, и даже могут прервать во время полета, если обнаружат аномалию.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отменила запуск ракеты за минуту до старта/