SpaceX успешно запустила спутники Starlink и словила ступень

Успешно запущены 60 спутников глобального интернета Starlink.

Ракета Falcon 9 - первая ступень которой уже запускалась три раза до сегодняшней миссии - стартовала в 21:30 по Киеву с космодрома 39A в Космическом центре им. Кеннеди НАСА. Запуск ознаменовал 84-й полет Falcon 9, в результате чего ракета SpaceX стала самой запускаемой в США.

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Ракета, запущенная с космодрома, начала свою "карьеру" с запуска капсулы Crew Dragon во время первого полета на космическую станцию ​​в 2019 году. Затем ракета-носитель подняла три канадских спутника наблюдения Земли и миссию Starlink ранее в этом году.

Запуск спутников Starlink прошел гладко, в отличие от последнего полета компании. Во время той миссии один из девяти двигателей первой ступени на Falcon 9 рано отключился. Позже инженеры SpaceX определили, что небольшое количество изопропилового спирта (чистящего средства) скопилось в области, через которую он не мог протечь, вызывая раннее отключение двигателя.

Отделение спутников на орбите spacex.com

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Новый полет - седьмая оперативная миссия Starlink, которая доведет общее количество спутников, запущенных для зарождающейся широкополосной сети, до 422. По словам основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска, компания планирует проверить два своих испытательных спутника Starlink (Tin Tin A и Tin Tin B), который был запущен в рамках миссии Ridehare в 2018 году.

Приземление ступени на морскую платформу spacex.com

Маск также сказал, что, по крайней мере, 400 спутников Starlink необходимы, прежде чем SpaceX сможет начать развертывать минимальное интернет-покрытие, и компании требуется как минимум 800 спутников для обеспечения умеренного покрытия. Эта услуга может стартовать позже в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX прервал запуск Falcon 9 за секунду до старта.