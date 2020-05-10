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SpaceX успешно запустила спутники Starlink и словила ступень

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Успешно запущены 60 спутников глобального интернета Starlink.
Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9
spacex.com

Ракета Falcon 9 - первая ступень которой уже запускалась три раза до сегодняшней миссии - стартовала в 21:30 по Киеву с космодрома 39A в Космическом центре им. Кеннеди НАСА. Запуск ознаменовал 84-й полет Falcon 9, в результате чего ракета SpaceX стала самой запускаемой в США.

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Ракета, запущенная с космодрома, начала свою "карьеру" с запуска капсулы Crew Dragon во время первого полета на космическую станцию ​​в 2019 году. Затем ракета-носитель подняла три канадских спутника наблюдения Земли и миссию Starlink ранее в этом году.

Запуск спутников Starlink прошел гладко, в отличие от последнего полета компании. Во время той миссии один из девяти двигателей первой ступени на Falcon 9 рано отключился. Позже инженеры SpaceX определили, что небольшое количество изопропилового спирта (чистящего средства) скопилось в области, через которую он не мог протечь, вызывая раннее отключение двигателя.

Отделение спутников на орбите
Отделение спутников на орбите
spacex.com

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Новый полет - седьмая оперативная миссия Starlink, которая доведет общее количество спутников, запущенных для зарождающейся широкополосной сети, до 422. По словам основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска, компания планирует проверить два своих испытательных спутника Starlink (Tin Tin A и Tin Tin B), который был запущен в рамках миссии Ridehare в 2018 году.

Приземление ступени на морскую платформу
Приземление ступени на морскую платформу
spacex.com

Маск также сказал, что, по крайней мере, 400 спутников Starlink необходимы, прежде чем SpaceX сможет начать развертывать минимальное интернет-покрытие, и компании требуется как минимум 800 спутников для обеспечения умеренного покрытия. Эта услуга может стартовать позже в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX прервал запуск Falcon 9 за секунду до старта.

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Теги: SpaceX, Starlink, Falcon 9, фото, видео
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