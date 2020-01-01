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Google Фото отключает загрузку фото на время коронавируса

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Серверы компании не выдерживают нагрузок.
Google Фото отключил синхронизацию для некоторых папок
Google Фото отключил синхронизацию для некоторых папок
google

Сотрудники Google подтвердили, что приложение Google Фото отключит автоматическое резервное копирование и синхронизацию мультимедиа из приложений обмена сообщениями.

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Поскольку многие люди делятся гораздо большим количеством фото и видео в период COVID-19, Google хочет сэкономить ресурсы полосы пропускания. Приложение начнет уведомлять пользователей об изменениях в Google Фото при следующем открытии.

Из-за COVID-19 люди делятся большим количеством фотографий и видео. Для сохранения интернет-ресурсов резервное копирование и синхронизация отключены для папок устройств, созданных приложениями обмена сообщениями, такими как WhatsApp, Messages и др.

Начиная с сегодняшнего дня, вы увидите сообщение в приложении об этом изменении. Вы можете изменить эту настройку в любое время.

У вас все еще есть возможность включить резервное копирование и синхронизацию для приложений обмена сообщениями. Дальнейшее расследование, проведенное разработчиками XDA, выявило, что на это изменение повлияли следующие приложения: Facebook, Helo, Instagram, LINE, Messages, Messenger, Snapchat, Twitter, Viber и WhatsApp. Предыдущие резервные копии из этих приложений не будут затронуты.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook разрешил всем копировать фото и видео в Google Фото.

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Теги: Google Фото, Google, коронавирус
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