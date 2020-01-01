Google Фото отключает загрузку фото на время коронавируса

Серверы компании не выдерживают нагрузок.

Сотрудники Google подтвердили, что приложение Google Фото отключит автоматическое резервное копирование и синхронизацию мультимедиа из приложений обмена сообщениями.

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Поскольку многие люди делятся гораздо большим количеством фото и видео в период COVID-19, Google хочет сэкономить ресурсы полосы пропускания. Приложение начнет уведомлять пользователей об изменениях в Google Фото при следующем открытии.

Из-за COVID-19 люди делятся большим количеством фотографий и видео. Для сохранения интернет-ресурсов резервное копирование и синхронизация отключены для папок устройств, созданных приложениями обмена сообщениями, такими как WhatsApp, Messages и др.

Начиная с сегодняшнего дня, вы увидите сообщение в приложении об этом изменении. Вы можете изменить эту настройку в любое время.

У вас все еще есть возможность включить резервное копирование и синхронизацию для приложений обмена сообщениями. Дальнейшее расследование, проведенное разработчиками XDA, выявило, что на это изменение повлияли следующие приложения: Facebook, Helo, Instagram, LINE, Messages, Messenger, Snapchat, Twitter, Viber и WhatsApp. Предыдущие резервные копии из этих приложений не будут затронуты.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook разрешил всем копировать фото и видео в Google Фото.

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