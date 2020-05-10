Пандемия коронавируса увеличила количество киберугроз

Хакеры активизировали свои атаки на правительства и компании.

Мир охвачен пандемией коронавируса, которая затронула практически каждую страну. Тем не менее, угрозы со стороны вируса - не единственный вызов. Исследователи предостерегают об увеличении угроз кибербезопасности в условиях продолжающегося кризиса.

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По мере того, как правительства применяют меры по карантину, работа быстро смещается в сторону цифровых и онлайн-сфер. Но с увеличением трафика в сети, кроме просто загрузки интернет-провайдеров и операторов связи, кажется, что риск в сети также увеличился. В настоящее время такие важные области, как образование, находятся на переходном этапе, но исследователи предостерегли от потенциальных рисков.

"Все больше предприятий в традиционных отраслях ускоряют цифровую трансформацию, используя технологии удаленной работы для обеспечения непрерывности бизнеса, что приводит к всплеску киберугроз, возникающих из данных утечки, фишинг-мошенничества, вымогателей и интернет-мошенничества", - сообщает CNCERT (Национальная техническая группа по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сети и Координационный центр Китая):

CNCERT является правительственным агентством по кибербезопасности в Китае, которое считает, что удаленно работающие приложения, онлайновые медицинские консультации и системы электронного обучения могут быть атакованы хакерами, которые могут использовать уязвимости. Примеры этого уже есть, поскольку онлайновые образовательные платформы страдают от DDoS-атак (распределенного отказа в обслуживании) с момента начала карантина по COVID-19. А начались они еще в январе 2020 года.

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Эти DDoS-атаки, по сути, приводят к остановке сервера, поскольку атаки бомбардируют систему большим количеством запросов. Точно так же фишинговые атаки - это еще одна попытка, с помощью которой хакеры пытаются получить доступ к конфиденциальным данным. Они могут быть в форме имен пользователей, паролей или даже данных кредитной карты и могут быть сделаны с помощью онлайн-коммуникаций, таких как мошеннические электронные письма.

Примером организованной хакерской группы является DarkHotel. Эта группа в Восточной Азии уже пыталась проникнуть во внутреннюю систему Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, они также несут ответственность за скоординированные кибершпионажные кампании против различных китайских агентств и их дипломатическое представительство через виртуальные частные сети (VPN).

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус помешал синоптикам делать точные прогнозы.