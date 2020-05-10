Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Facebook разрешил всем копировать фото и видео в Google Фото

Комментариев: 0
Теперь вы можете сохранять свои фото в облаке.
Перенести фото можно очень просто
Перенести фото можно очень просто
xda-developers.com

Теперь инструмент Facebook для экспорта фотографий в Google Фото доступен пользователям по всему миру.

Читай также: Facebook начал платить за просмотр рекламы

Facebook объявил о возможности экспорта фотографий и видео в Google в конце прошлого года. Инструмент медленно внедрялся в других странах и теперь доступен для всех. Его стоит использовать, особенно если до сих пор Facebook был единственным местом для хранения фотографий и видео.

Как копировать фото и видео:

  • В настройках Facebook выберите Ваша информация на Facebook. Затем выберите Перенести копию ваших фото и видео.
  • Далее вас попросят выбрать Фото Google, где вы укажите свой аккаунт.
  • Затем вас спросят, хотите ли мы отправлять фотографии или видео. К сожалению, оба варианта не могут быть выбраны одновременно.
  • Наконец, Google попросит вас подтвердить всю операцию. Вы также можете загружать контент из своего профиля прямо на диск.

Новый инструмент является частью проекта Data Transfer Project, который был создан для повышения мобильности данных и облегчения передачи между различными онлайн-платформами. В нем принимают участие Google, Facebook, Twitter, Apple и Microsoft.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ошибки Facebook под угрозой оказались тысячи детей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: Google Фото, Google, Facebook, Google Photos
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь