Видео дня: Клава Кока х NILETTO и Самый большой фейк в истории
Comment Out #23 / Клава Кока х NILETTO
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В новом выпуске юмористического шоу Comment Out гостями стали NILETTO и Клава Кока, которым пришлось изобразить влюбленную пару, а также признаться друзьям в интимной переписке.
В рамках выпуска гости должны либо написать оскорбительный комментарий в социальных сетях известного человека или выполнить не самое приятное задание.
Cамый большой ФЕЙК В ИСТОРИИ — ТОПЛЕС
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У каждого есть свой период для ностальгии. Старшее поколение кричит, что в Советском Союзе люди рождались сразу счастливыми, колбасу делали из единорогов, а из фонтанов лилась газировка. Миллениалы ноют, как лампово было смотреть в детстве “Дисней Клуб” на ОРТ и что сникерсы были гораздо вкуснее. В новом выпуске мы докажем, что, вспоминая о прошлом, люди врут сами себе, а ностальгия – это самый большой фейк в истории.
Напомним, ранее в тренды попали DAVA ft. SERYOGA - Черный бумер и #Музыкалити - Лепс и Шарлот.
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