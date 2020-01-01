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Видео дня: Клава Кока х NILETTO и Самый большой фейк в истории

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В тренде - развлекательное шоу и интересные факты.

Comment Out #23 / Клава Кока х NILETTO

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В новом выпуске юмористического шоу Comment Out гостями стали NILETTO и Клава Кока, которым пришлось изобразить влюбленную пару, а также признаться друзьям в интимной переписке.

В рамках выпуска гости должны либо написать оскорбительный комментарий в социальных сетях известного человека или выполнить не самое приятное задание.

Cамый большой ФЕЙК В ИСТОРИИ — ТОПЛЕС

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У каждого есть свой период для ностальгии. Старшее поколение кричит, что в Советском Союзе люди рождались сразу счастливыми, колбасу делали из единорогов, а из фонтанов лилась газировка. Миллениалы ноют, как лампово было смотреть в детстве “Дисней Клуб” на ОРТ и что сникерсы были гораздо вкуснее. В новом выпуске мы докажем, что, вспоминая о прошлом, люди врут сами себе, а ностальгия – это самый большой фейк в истории.

Напомним, ранее в тренды попали DAVA ft. SERYOGA - Черный бумер и #Музыкалити - Лепс и Шарлот.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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