Видео дня: Короче говоря, права и От первого лица: Погоня

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Короче говоря, права

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Короче говоря, в этом видео Миша внезапно вспомнил про то, что у него экзамен по вождению, к которому он совершенно не готов. Смог он получить водительские права или нет - смотрите в этом ролике, который набрал более 600 тысяч просмотров.

От первого лица: Погоня

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Канал Black Horse представил проект «От первого лица: Погоня», где полиция подумала, что герой прячет что-то запрещенное, после чего началась погоня. Что пошло не так? И с чем он столкнулся во время пробежки? Смотрите в этом видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали #@)₴?$0 с Майклом Щуром и Япония (Токио) - Мультобзор.