Видео дня: #@)₴?$0 с Майклом Щуром и Япония (Токио) - Мультобзор
Відьмак, Гордон, Тищенко, Жан Беленюк, Могилевська, Повалій: #@)₴?$0 з Майклом Щуром #35
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ЯПОНИЯ (Токио) - МУЛЬТ ОБЗОР
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На канале Добряк появилось видео про Японию и Токио. “Анимация есть, но ее прям совсем немного, иначе зачем я снимал Японию? Поэтому, скорее обзор, чем мульт на Токио. Я еще только учусь снимать, по этому извиняюсь за картинку“, - написал автор. Но это не помешало видео набрать более полутора миллиона просмотров.
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