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Видео дня: #@)₴?$0 с Майклом Щуром и Япония (Токио) - Мультобзор

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В тренде - развлекательное видео и политика.

Відьмак, Гордон, Тищенко, Жан Беленюк, Могилевська, Повалій: #@)₴?$0 з Майклом Щуром #35

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В этом выпуске смотрите, как Повалий анонсировала концерт для аудиальных некрофилов, новые лица в Раде, Нетфликс показал трейлер сериала «Ведьмак» и пьяный мужчина читал патрульным рэп.

ЯПОНИЯ (Токио) - МУЛЬТ ОБЗОР

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На канале Добряк появилось видео про Японию и Токио. “Анимация есть, но ее прям совсем немного, иначе зачем я снимал Японию? Поэтому, скорее обзор, чем мульт на Токио.  Я еще только учусь снимать, по этому извиняюсь за картинку“, - написал автор. Но это не помешало видео набрать более полутора миллиона просмотров. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Gruppa Skryptonite - 3x3 и Моя бабушка беременна.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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