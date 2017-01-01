Видео дня: ПТП - Константа и шоковая свадьба

В тренды попали клип Потапа и развлекательное шоу.

ПТП - Константа

В день свадьбы Потап представил лирический трек «Константа» из предстоящего альбома и клип в стиле love stoty

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"Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви", - сказал Потап.

ШОКОВАЯ СВАДЬБА НА КЛИККЛАК ШОУ

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На канале КЛИККЛАК премьера четвертой серии развлекательного трэш шоу «КЛИК КЛАК ШОУ», в котором Эльдар Джарахов, Илья Прусикин, Юрий Музыченко, Андрей Старый, Даня Крастер и Андрюша Прокофьев будут выполнять интересные задания от Руслана Усачева. Сегодня в выпуске ребятам необходимо выполнить испытания: полоса препятствий под названием "Ах, эта свадьба", которая включает в себя свадебные конкурсы, зажигательные частушки и стена боли. Кто из участников лучше поёт частушки, а кто лучше всего играет в пейнтбол? Это вы узнаете в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Холостяк 9 и пародия на FACE - ЮМОРИСТ.

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