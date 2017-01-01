Видео дня: Холостяк 9 и пародия на FACE - ЮМОРИСТ

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Холостяк 9 – Выпуск 11

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Самое романтическое шоу страны Холостяк 9 сезон близится к финалу! Уже сегодня холостяк познакомит девушек с самыми важными людьми в своей жизни - семьей. Участниц ждет непростая неделя, которая для одной из девушек станет последней на проекте.

FACE - ЮМОРИСТ (ПАРОДИЯ)

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Эту пародию на #ЮМОРИСТ от #FACE (#ФЕЙС ) ребята из Чоткого Пацы решили посвятить верным подписчикам. Вас ждет возвращение истории Ашота. Теперь наш джигит сидит за баранкой и подвозит всех желающий. Стоимость проезда всего ничего - лайк и подписка на Чоткого Пацу.

Напомним, днем ранее в тренды попали реакция Зеленского на MARUV и МастерШеф. Профессионалы.

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