Видео дня: Новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане
Зеленский убежал в фонтан Мариуполя
Во время визита в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский убежал в фонтан. За ним последовала охрана.
Ролик набрал более 2 млн просмотров за три дня.
LITTLE BIG — I'M OK
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Новый клип группы LITTLE BIG за четыре дня набрал более 10 млн просмотров. В песне I’M OK Ильич поднимает тему пьянства. Многим преданным фанатам песня не понравилась, и они просят Ильича вернуться к стилю рейв. Другим же, наоборот, смена направления, хотя бы и касательно одной песни, понравилась.
Напомним, ранее в тренды попали спасение маленьких птенцов и Балагов у Дудя.
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