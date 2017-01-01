Видео дня: Новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане

В тренды попали клип и новости.

Зеленский убежал в фонтан Мариуполя

Во время визита в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский убежал в фонтан. За ним последовала охрана.

Ролик набрал более 2 млн просмотров за три дня.

LITTLE BIG — I'M OK

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Новый клип группы LITTLE BIG за четыре дня набрал более 10 млн просмотров. В песне I’M OK Ильич поднимает тему пьянства. Многим преданным фанатам песня не понравилась, и они просят Ильича вернуться к стилю рейв. Другим же, наоборот, смена направления, хотя бы и касательно одной песни, понравилась.

Напомним, ранее в тренды попали спасение маленьких птенцов и Балагов у Дудя.

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