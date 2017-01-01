Видео дня: Спасение маленьких птенцов и Балагов у Дудя

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СПАСЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПТЕНЦОВ

Блогер из SlivkiShow опубликовал видео про спасение птенцов.

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"Мы взяли птенцов не потому, что не видели их маму, и думали, что они голодные. А из-за того, что они по пояс сидели в воде с личинками и червями. Это точно не есть норма.

Выпустили же их тогда, когда они хорошо летали, опознавали насекомых как пищу, и самостоятельно брали их в клювик. Более чем уверен, что на свободе они будут делать то же самое. На днях мы пойдем на то же место и поищем их", - написал блогер

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Кантемир Балагов - режиссер «Тесноты» (2017) и «Дылды» (2019), уроженец Кабардино-Балкарии и ученик Александра Сокурова – снова едет на Каннский фестиваль. Юрий Дудь поехал вместе с ним и взял большое интервью

Напомним, днем ранее в тренды попали Варвара Кошевая на Голос. Дети и Повторяем еду из фильмов.

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