Видео дня: Спасение маленьких птенцов и Балагов у Дудя
СПАСЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПТЕНЦОВ
Блогер из SlivkiShow опубликовал видео про спасение птенцов.
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"Мы взяли птенцов не потому, что не видели их маму, и думали, что они голодные. А из-за того, что они по пояс сидели в воде с личинками и червями. Это точно не есть норма.
Выпустили же их тогда, когда они хорошо летали, опознавали насекомых как пищу, и самостоятельно брали их в клювик. Более чем уверен, что на свободе они будут делать то же самое. На днях мы пойдем на то же место и поищем их", - написал блогер
Балагов - ему 27, а он снова на Каннском фестивале / вДуд
Кантемир Балагов - режиссер «Тесноты» (2017) и «Дылды» (2019), уроженец Кабардино-Балкарии и ученик Александра Сокурова – снова едет на Каннский фестиваль. Юрий Дудь поехал вместе с ним и взял большое интервью
Напомним, днем ранее в тренды попали Варвара Кошевая на Голос. Дети и Повторяем еду из фильмов.
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