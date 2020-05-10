Видео дня: Тимати feat. Лепс и Самый быстрый человек
Тимати feat. Григорий Лепс - С чистого листа (Премьера клипа, 2020)
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Рэпер Тимати и Григорий Лепс презентовали новый совместный клип на песню С чистого листа.
Музыкальное видео представляет собой мини-фильм в 12 минут которого уместилась небольшая
интересная история о том, как сложно бывает начать жизнь с нуля.
САМЫЙ БЫСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК VS ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ДОРОЖКИ
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В этом видео блогер Himan устроил челлендж с быстрым бегуном. Он пробежит по экстремальным дорожкам: колючей, горячей, холодной и мокрой дорожкам.
По дорожкам сначала пробежит профессиональный бегун, а потом блогер, а затем сравнят их результаты.
Напомним, днем ранее в тренды попали Dan Balan и Тина Кароль — “Помнишь“ и Лукашенко самоустранился.
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