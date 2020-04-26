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Видео дня: Dan Balan и Тина Кароль — "Помнишь" и Лукашенко самоустранился

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В тренде - музыкальное шоу и политика.

Лукашенко самоустранился. Ну и новости в Беларуси!

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Лукашенко самоустранился от реального решения основной проблемы, а другие не решаются взять ответственность. Такое мнение высказала главный редактор крупнейшего сайта Беларуси. В статье изложена позиция большинства белорусов, которые негодуют от того, что раньше правитель вручную контролировал и обкаканых коров, и результаты отбора на “Евровидение”, и даже школьные скандалы с учителями, а здесь, как страус, просто зарыл голову в песок. Мол, бизнес сам должен выживать, люди - не болеть, студенты - учиться. 

Dan Balan и Тина Кароль — "Помнишь" — суперфинал — Голос страны 10 сезон

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мDan Balan и Тина Кароль исполнили премьерную песню "Помнишь" в 15 выпуске 10 сезона Голоса страны. Смотрите главное песенное шоу Голос страны 10 сезон 15 выпуск от 26.04.2020. 

Голос Страны 10 – масштабный шоу-проект, стартовавший 19 января 2020 года на телеканале 1+1. На этапе слепых прослушиваний лучшие таланты страны поборются между собой за право стать частью команды наших крутейших судей: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

Напомним, ранее в тренды попали Ревизор на карантине и 12 лайфхаков с туалетной бумагой.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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