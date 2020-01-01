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Видео дня: Откуси, лизни или ничего челлендж и Учу мама слэнгу

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В тренде - развлекательное видео.

УЧУ МАМУ СЛЕНГУ :/

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Блогер TheBrianMaps решил обучить маму современному сленгу. А мама выбрала сленговые слова из своей молодости. Кто угадает больше слов?

Видео набрало почти три миллиона просмотров за три дня. 

ОТКУСИ ЛИЗНИ или НИЧЕГО ЧЕЛЛЕНДЖ !

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В этом ролике блогеры из А4 будут приносить что-то отвратительное или вкусное, и только три варианта что с ним делать: откусить, лизнуть или не делать ничего. В этом ролике решает только удача. 

Напомним, ранее в тренды попали Заявление Зеленского и BTS - MAP OF THE SOUL.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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