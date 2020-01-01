Видео дня: Откуси, лизни или ничего челлендж и Учу мама слэнгу
УЧУ МАМУ СЛЕНГУ :/
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Блогер TheBrianMaps решил обучить маму современному сленгу. А мама выбрала сленговые слова из своей молодости. Кто угадает больше слов?
Видео набрало почти три миллиона просмотров за три дня.
ОТКУСИ ЛИЗНИ или НИЧЕГО ЧЕЛЛЕНДЖ !
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В этом ролике блогеры из А4 будут приносить что-то отвратительное или вкусное, и только три варианта что с ним делать: откусить, лизнуть или не делать ничего. В этом ролике решает только удача.
Напомним, ранее в тренды попали Заявление Зеленского и BTS - MAP OF THE SOUL.
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