Видео дня: Новый обзор от BadComedian и финал Лиги смеха

В трендах - юмор.

Вечное Противостояние - ФИНАЛ ЛИГИ СМЕХА

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В финале Лиги смеха встретились команды Стояновка и Гостиница 72.

Кто победит - Молдова или Украина - смотри в выпуске программы от 23 ноября.

[BadComedian] - ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

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Евген Баженов (BadComedian) выпустил обзор фильма Временные трудности с Иваном Охлобыстиным.

Российский фильм, поддержанный государством, раскритиковали за отношение к больным ДЦП.

Напомним, ранее в тренды попали Хата на тата и Дудь про Табакова.