Видео дня: Заявление Зеленского и BTS - MAP OF THE SOUL
BTS (방탄소년단) MAP OF THE SOUL : 7 'Interlude : Shadow' Comeback Trailer
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На второе место в тренды "YouTube Украина" выбилась южнокорейская группа BTS с новым клипом. За один день клип посмотрели более 16 млн раз.
Зеленский сделал СРОЧНОЕ заявление о падении украинского самолета в Иране
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После падения украинского самолета в Иране президент Украины сделал заявление, в котором призвал разобраться в причинах падения и выразил соболезнование родственникам погибших членов экипажа и пассажиров.
Напомним, днем ранее в тренды попали крушение украинского самолета в Иране.
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