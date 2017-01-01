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Видео дня: Заявление Зеленского и BTS - MAP OF THE SOUL

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В тренде - политика и музыка.

BTS (방탄소년단) MAP OF THE SOUL : 7 'Interlude : Shadow' Comeback Trailer

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На второе место в тренды "YouTube Украина" выбилась южнокорейская группа BTS с новым клипом. За один день клип посмотрели более 16 млн раз.

Зеленский сделал СРОЧНОЕ заявление о падении украинского самолета в Иране

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После падения украинского самолета в Иране президент Украины сделал заявление, в котором призвал разобраться в причинах падения и выразил соболезнование родственникам погибших членов экипажа и пассажиров.

Напомним, днем ранее в тренды попали крушение украинского самолета в Иране.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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