Видео дня: DAVA ft. SERYOGA - Черный бумер и #Музыкалити - Лепс и Шарлот

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#Музыкалити - Григорий Лепс и Шарлот

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Григорий Лепс стал новым участником YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Другим гостем студии стал молодой поп-исполнитель Шарлот.

Помимо творчества, один из вопросов ведущего был посвящен личной жизни артистов.

DAVA ft. SERYOGA - ЧЕРНЫЙ БУМЕР

Блогер Давид Манукян и хип-хоп-исполнитель Серега представили клип на свою совместную работу – обновленную версию хитовой композиции “Черный бумер“.

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“Все помнят легендарный трек Сереги “Черный Бумер“, который гремел из всех утюгов. Я решил отдать дань уважения классике и представить свою версию этого хита совместно с SERYOGA! Новая песня – “Черный bumer“ – лучшая музыка 2020“, – написал Давид Манукян.

По сюжету кто-то опережает с покупкой нового “бумера“ Серегу. Он пытается выяснить, кто этот шустрый малый. Им оказывается блогер.

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