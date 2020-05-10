Honor выпустит гигантский смартфон X10 Max

Диагональ экрана смартфона - 7,09 дюймов.

Подтверждено, что Honor X10 Max выйдет 2 июля. Теперь телефон доступен для бронирования на сайте китайского ритейлера. В преддверии даты выпуска появились его полные технические характеристики и изображения на TENAA.

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Honor X10 Max с номером модели KKG-AN00 впервые был замечен на сертификационной платформе 3C в мае с быстрым зарядным устройством мощностью 22,5 Вт. Сегодня тот же номер модели появился в базе данных TENAA.

Список TENAA показывает, что Honor X10 Max с поддержкой 5G весит 227 граммов и имеет размеры 176,46 x 84,91 x 8,3 мм. Ожидается, что телефон будет поставляться в таких цветах, как Speed ​​Black, Speed ​​Blue и Light Speed ​​Silver в Китае.

Honor X10 Max имеет 7,09-дюймовый дисплей с разрешением Full HD +. Ожидается, что ЖК-экран IPS от Japan Display будет поддерживать технологию RBGW для повышения яркости и снижения энергопотребления.

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Процессор Dimensity с тактовой частотой 2,0 ГГц работает с 6 и 8 ГБ ОЗУ в двух вариантах Honor X10 Max. Ожидается, что в Китае будут выпущены 64-ГБ и 128 ГБ хранилища. Для расширения памяти в телефоне есть слот для карт памяти. На устройстве будет работать ОС Android 10 вместе с последней версией Magic UI.

Honor X10 Max имеет 8-мегапиксельную селфи-камеру внутри выемки дисплея. Телефон имеет только две камеры на задней панели. Основная линза - 48-мегапиксельная, которая соединена с 2-мегапиксельной вторичной матрицей. Телефон имеет минимальный номинальный аккумулятор емкостью 4900 мАч. Как видно на изображениях, смартфон оснащен считывателем отпечатков пальцев с боковой стороны. Также нет ни слова о ценах на Honor X10 Max.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor X10 получит одну выдвижную и три основных камеры.

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