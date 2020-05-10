Honor X10 получит одну выдвижную и три основных камеры

Смартфон среднего уровня получит топовые функции.

Смартфон Honor X10 будет официально представлен 20 мая. Появление телефона было продемонстрировано в прошлом месяце в базе данных китайской сертификационной платформы TENAA. Сегодня компания представила новое изображение, демонстрирующе внешний вид передней и задней части телефона. Кроме того, телефон теперь доступен для бронирования.

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Новый постер показывает, что Honor X10 5G оснащен дисплеем без выемок. Компания уже показала, что X10 поддерживает высокую частоту обновления 90 Гц, и она также предложит пользователям с частотой дискретизации 180 Гц.

Характеристики Honor X10, представленный TENAA, показали, что у него 6,63-дюймовый IPS-дисплей. Экран выдает разрешение в Full HD + 1080 x 2400 пикселей и высокое соотношение сторон 20: 9. Постер также раскрывает местоположение сканера отпечатков пальцев с боковой стороны.

На верхнем краю телефона находится выдвижная камера. TENAA сообщает, что в телефоне есть 16-мегапиксельная камера для съемки селфи. 3,5-миллиметровый разъем для наушников и микрофон также видны на верхнем краю смартфона.

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Задняя часть Honor X10, кажется, выполнена из стекла и имеет характерный рисунок. В верхнем левом углу расположен прямоугольный корпус с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Текст "Super Night Vision", напечатанный внутри корпуса камеры, предполагает, что X10 будет хорошо делать более яркие снимки в условиях недостаточного освещения. В конце концов, телефон предположительно будет оснащен 40-мегапиксельной основной камерой Sony IMX600y RYYB. Она будет дополнена 8-мегапиксельной линзой и 2-мегапиксельным сенсором.

Honor X10 будет оснащен 5G-чипсетом Kirin 820 вместе с графеновой системой охлаждения. Телефон имеет номинальную батарею 4200 мАч. Список телефонов 3C показал, что он может поставляться с быстрым зарядным устройством 22,5 Вт. Телефон может стоить около $324 за базовую модель.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor потеряла прототип смартфона и готова дать за него €5000.