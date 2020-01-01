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Флагман Honor 30 показали до официального анонса

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Рендеры смартфона опубликовал глава Huawei.
Honor 30 Pro
Honor 30 Pro
weibo.cn

Президент Honor Чжао Минг за неделю до официальной премьеры опубликовал в китайской соцсети изображение нового смартфона. Сам телефон должны показать 15 апреля.

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Всего должны быть представлены три версии смартфона: Honor 30, Honor 30 Lite и Honor 30 Pro. В соцсети показали версию Pro. Судя по снимкам, у нее будет квадрокамера, которая включает в себя 50-мегапиксельный сенсор и перископный телефото сенсор. Диагональ OLED-экрана этого смартфона составит 6,57 дюйма с разрешением 1080×2340.

Предполагается, что телефон будет иметь процессор Kirin 985 с восемью ядрами и частотой 2,86 ГГц. Телефон будет поддерживать 5G. Оперативной памяти будет 8 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor потеряла прототип смартфона и готова дать за него €5000.

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Теги: Honor, Honor 30
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