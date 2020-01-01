Флагман Honor 30 показали до официального анонса
Президент Honor Чжао Минг за неделю до официальной премьеры опубликовал в китайской соцсети изображение нового смартфона. Сам телефон должны показать 15 апреля.
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Всего должны быть представлены три версии смартфона: Honor 30, Honor 30 Lite и Honor 30 Pro. В соцсети показали версию Pro. Судя по снимкам, у нее будет квадрокамера, которая включает в себя 50-мегапиксельный сенсор и перископный телефото сенсор. Диагональ OLED-экрана этого смартфона составит 6,57 дюйма с разрешением 1080×2340.
Предполагается, что телефон будет иметь процессор Kirin 985 с восемью ядрами и частотой 2,86 ГГц. Телефон будет поддерживать 5G. Оперативной памяти будет 8 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ.
Напомним, ранее сообщалось, что Honor потеряла прототип смартфона и готова дать за него €5000.
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