Смартфон Honor Magic 3 первым может получить подэкранную камеру

Линейка Honor Magic всегда удивляла своими решениями.

Первое поколение Honor Magic дебютировало с восьмиугольным экраном. Второе поколение было первым телефоном Huawei с обширным слайд-экраном. Согласно этой тенденции развития, Honor Magic 3 также должна иметь какие-то революционные изменения.

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Однако репутация Honor Magic не особенно хороша. Многие пользователи смартфонов говорят, что они не будут выбирать его во второй раз, потому что они столкнулись с различными проблемами.

Тем не менее, Honor действительно похорошела за последние годы. Не только смартфоны становятся все лучше и лучше, но и пользовательская база также увеличивается. Самое главное, что Huawei Honor начал выступать самостоятельно и больше не живет под имиджем Huawei.

Тем не менее, у Honor Magic 3 была недавно утечка. Сообщается, что смартфон будет оснащен камерой под экраном и частотой обновления экрана 120 Гц. Но мы не можем в это слепо верить, потому что источник этой новости ненадежен. С другой стороны, мы не можем сказать, что это неправда. И эта новость не беспочвенна. Знаменитый поставщик экранов Huawei Visionox сказал некоторое время назад, что технология камер под экраном является зрелой и может быть пущена в серию.

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В дополнение к спрятанной камере также раскрыта частота обновления экрана. Согласно рыночным отчетам, Honor Magic 3 может иметь частоту обновления 120 Гц и поддерживает распознавание отпечатков пальцев на экране.

В этом году рынок смартфонов вступил в эру 5G. И высокая частота обновления постепенно стала стандартом. Поэтому неудивительно, что Honor Magic 3, как новый флагман, будет иметь частоту обновления 120 Гц.

Под капотом Honor Magic 3 будет размещен процессор Kirin 1020 и обеспечена комбинация памяти LPDDR5 + UFS3.1. В то же время, он будет иметь двойные стереодинамики, пыленепроницаемый и водонепроницаемый корпус по стандарту IP68.

Кроме того, есть информация о том, что Honor Magic 3 может поддерживать проводную и беспроводную комбинацию быстрой зарядки на 40 Вт.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor выпустил смартфон со встроенным градусником.

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