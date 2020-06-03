Honor выпустил смартфон со встроенным градусником

Инфракрасный датчик температуры и 5G. Что может быть лучше?

Honor выпустила серию своих смартфонов Play4 в Китае. Модельный ряд состоит из базовой версии Play 4 и Play 4 Pro. Оба смартфона поддерживают 5G и оснащены инфракрасным датчиком температуры.

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Honor Play 4 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 800 5G. Он имеет 6,71-дюймовый дисплеей FHD с камерой для селфи с отверстием на передней панели. Сзади расположены четыре камеры, состоящая из основной на 64 мегапикселя, широкоугольного объектива на 8 мегапикселей, макросъемки на 2 мегапикселя и датчика глубины резкости на 2 мегапикселя.

Honor Play 4 предназначен для среднего сегмента, а также предлагает технологию жидкостного охлаждения VC и 12-слойную структуру рассеивания тепла. Устройство питается от большого аккумулятора емкостью 4300 мАч, который поддерживает быструю зарядку до 22,5 Вт. Он предлагается в трех цветовых вариантах, а именно: исландский фантом, фантомный синий и фантомный ночной черный.

Honor Play 4 Pro gizmochina.com

Honor Play 4 Pro - это модель высшего класса из этой серии, ориентированная на верхний средний сегмент рынка. Он оснащен большим 6,81-дюймовым дисплеем с камерой для селфи с двумя отверстиями на передней панели (32 мегапикселя + 8 мегапикселей). На задней панели, в отличие от базового варианта, находится двойная камера. Его основным датчиком является 40-мегапиксельный сенсор Sony IMX600 RYYB наряду с 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

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Смартфон оснащен платформой Huawei HiSilicon Kirin 990 5G SoC, которая поддерживает двухрежимный режим 5G. Он поддерживает быструю зарядку до 40 Вт и работает с Magic UI 3.0, который также присутствует в базовом варианте Play4. Устройство также доступно в трех цветовых вариантах, включая Mecha Blue, Icelandic Illusion и Fantasy Night Black. Заметным включением в варианте Pro является также специальный ИК-датчик температуры, который размещен в отдельной версии Honor Play 4 Pro.

Этот инфракрасный датчик может измерять температуру от -20 градусов Цельсия до 100 градусов Цельсия. Сам смартфон не излучает инфракрасный свет, а поглощает инфракрасную энергию от человека или объекта для расчета точной температуры.

Серия Honor Play 4 в настоящее время доступна для предварительного заказа в Китае. Базовый вариант начинается с 1799 юаней (примерно 253 доллара США) за вариант с памятью 6 ГБ и 128 ГБ и с 1999 юаней (примерно 281 доллар США) за версию памяти объемом 8 ГБ и 128 ГБ. С другой стороны, Honor Play 4 Pro продается по цене 2899 юаней (примерно 407 долларов США) за вариант оперативной памяти объемом 8 ГБ и 128 ГБ, а специальная версия с ИК-датчиком температуры продается за 2999 юаней (примерно 421 доллар США).

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi начала продажи гаджета для дезинфекции смартфонов.