Honor выпустил смартфон с шестью камерами

Телефон Honor Magic 2 имеет выдвижную фронтальную камеру.

Бренд Honor наконец-то провел официальную презентацию нового флагманского смартфона Honor Magic 2 в инновационном безрамочном дизайне. Новинка получила ультратонкие рамки со всех сторон от дисплея, а ее фронтальная камера располагается на выдвигающейся из верхней части корпуса панели.

Honor Magic 2 androidcentral.com

Читай также: Huawei анонсировала смартфон Honor 10

У Honor Magic 2 есть много приятных особенностей. Но больше всего этот смартфон заинтересует фотолюбителей. Ведь в общей сложности в нем установлено сразу шесть камер - по три на слайдере и задней панели. А последняя представлена основным 16-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.8, монохромным 24-мегапиксельным датчиком с апертурой f/1.8 и 16-мегапиксельным сенсором с супер-широкоугольным объективом и диафрагмой f/2.2. Возможности камеры дополняются интеллектуальной системой стабилизации изображения и светодиодной вспышкой. Если же говорить о тройной фронтальной камере девайса, то здесь есть основной 16-мегапиксельный датчик и два 2-мегапиксельных сенсора для работы функции 3D-распознавания лиц.

Honor Magic 2 androidcentral.com

Читай также: Глава Xiaomi показал новый безрамочный смартфон с выдвижной камерой

В основе Honor Magic 2 лежит фирменная флагманская аппаратная платформа Kirin 980 с двумя нейронными процессорами для задач искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти смартфона достигает 6 или 8 Гбайт, встроенной памяти - 128 или 256 Гбайт. Он работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0 и может предложить пользователям качественный 6,39-дюймовый емкостный сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и встроенным в него сканером отпечатков пальцев, модули Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5), NFC, 2-сторонний порт USB Type-C и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperCharge (40 Вт).

Honor Magic 2 появится на полках магазинов в черном, красном и синем цветовых решениях по цене от 544 до 688 долларов. Его продажи начнутся уже 6 ноября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представила смартфон с четырьмя камерами.