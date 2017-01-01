Huawei анонсировала смартфон Honor 10

Смартфон имеет 24-мегапиксельную камеру.

Предполагалось, что Huawei анонсирует мощный смартфон Honor 10 на специальном мероприятии 15 мая в Лондоне (Великобритания). Однако компания не стала дожидаться этой даты и представила новинку сегодня, 19 апреля, в Китае.

Huawei Honor 10

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Как и сообщали сетевые источники, основой смартфона стал фирменный процессор Kirin 970. Чип содержит восемь вычислительных ядер (квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц), графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18.

Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт. Покупатели смогут выбирать между модификациями, оснащёнными флеш-модулем вместимостью 64 и 128 Гбайт.

Huawei Honor 10

Новинка выполнена в корпусе на основе алюминиевой рамки, при этом спереди и сзади установлены стеклянные панели. Габариты составляют 149,6 × 71,2 × 7,7 мм, вес — 153 грамма. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч.

Huawei Honor 10

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Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется вырез: там установлены датчики и 24-мегапиксельная селфи-камера.

В тыльной части располагается сдвоенная камера. В её составе применены модули с 16 и 24 млн пикселей; максимальная диафрагма — f/1,8. В "домашней" кнопке размещён ультразвуковой дактилоскопический сенсор.

Huawei Honor 10

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Прочее оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, модуль NFC, порт USB Type-C, приёмник GPS/ГЛОНАСС. Применена операционная система Android 8.1 Oreo с надстройкой EMUI 8.1.

Версия Honor 10 с накопителем ёмкостью 64 Гбайт обойдётся примерно в 415 долларов США. Модель с флеш-модулем вместимостью 128 Гбайт будет стоить около 480 долларов.