Раскрыты планы самой большой в истории выставки Apple

Она будет проходить онлайн пять дней.

В марте Apple объявила, что WWDC будет онлайн только в этом году из-за пандемии коронавируса. Может это и стало разочарованием для тех, кто хотел принять участие в мероприятии, но для остальных разработчиков стало настоящим подарком. Ведь в выставке можно участвовать бесплатно.

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Теперь компания выпустила план мероприятия, которое пройдет с 22 по 26 июня.

22 июня в Apple состоится специальное мероприятие Keynote, в котором будут подробно описаны обновления всех его платформ, которые будут выпущены в конце этого года. Мы узнаем больше о новых версиях iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Хотя ничего не ясно, новое оборудование также может быть анонсировано на мероприятии; мы слышали слухи о новом iMac, а также объявление о переходе Apple на собственные чипы на базе Arm.

Мероприятие будет транслироваться из Apple Park, начало в 10 часов утра по тихоокеанскому времени. Он будет доступен на Apple.com, а также через приложение Apple TV, приложение Apple Developer, веб-сайт Apple Developer и на YouTube.

Расписание конференции также включает в себя более ста инженерных сессий, отчет о всех платформах Apple и индивидуальные лабораторные занятия. Apple также планирует начать редизайн своих форумов для разработчиков 18 июня.

Более подробная информация будет опубликована до 22 июня через приложение Apple Developer.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple анонсировала онлайн-кинотеатр и кредитную карточку