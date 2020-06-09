Apple готовится представит собственные процессоры для Mac

Процессоры могут показать уже 22 июня.

Apple Inc. готовится объявить о переходе на свои процессоры на компьютерах Mac, заменив чипы от Intel Corp., уже в этом месяце на своей ежегодной конференции разработчиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Компания проводит WWDC 22 июня. Обнародовав инициативу под кодовым названием Kalamata, она даст сторонним разработчикам время для адаптации, прежде чем новые Mac появятся в 2021 году, говорят источники. Поскольку до аппаратного перехода еще осталось несколько месяцев, сроки могут измениться.

Новые процессоры будут основаны на той же технологии, что и чипы iPhone и iPad, разработанные Apple. Компания использует технологию, лицензированную у Arm Ltd., входящей в японский технологический конгломерат SoftBank Group Corp. Эта архитектура отличается от базовой технологии в чипах Intel, поэтому разработчикам потребуется время для оптимизации своего программного обеспечения для новых компонентов.

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Впервые за 36-летнюю историю Mac процессоры, разработанные Apple, будут работать на этих машинах. Поставщики менялись только два раза. В начале 1990-х Apple перешла с процессоров Motorola на PowerPC. На WWDC в 2005 году Стив Джобс объявил о переходе с PowerPC на Intel, а Apple выпустила эти первые Mac на базе Intel в январе 2006 года.

Apple занимает около 10% рынка ПК, поэтому изменение не сильно сократит продажи Intel. Тем не менее, Mac считаются премиальными продуктами. Поэтому, если компания уходит от Intel по соображениям производительности, она может побудить других производителей ПК также рассмотреть другие варианты. Microsoft Corp., Samsung Electronics Co. и Lenovo Group Ltd. уже выпустили ноутбуки на чипах Arm.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple купила часть бизнеса у Intel.